Der Musikverein aus dem Roter Teilort Haslach wird 100 Jahre. Das ist ein Grund, sich der Wurzeln des Blasorchesters zu besinnen – auch wenn das für Juli geplante Jubiläumsfest wegen der Corona-Pandemie nicht in der erhofften Art und Weise gefeiert kann.

Nach langem Hoffen und Bangen haben die Verantwortlichen jetzt Gewissheit, dass dieser Termin nicht möglich ist. „In den kommenden Wochen werden wir über eine Alternative beraten und entscheiden, ob das Jubiläumsfest verschoben wird“, schreiben die Verantwortlichen.

Anlass, sich an die Ursprünge zu erinnern, gibt dieses Datum trotz allem: Am 12. Mai 1920 wurde der Musikverein Haslach von 14 Männern nach den schweren Jahren des Ersten Weltkriegs gegründet.

Den Idealismus dieser Gründer belohnten die Haslacher, indem sie sich an der Neuanschaffung der Instrumente beteiligten und der Kriegerjahrtag der erste öffentliche Auftritt war. Dies und viel mehr steht in der Chronik des Musikvereins (MV) Haslach geschrieben. Seit dieser Zeit wirkt der MV Haslach an allen kirchlichen und weltlichen Festen musikalisch mit.

Beim VfB und beim Oktoberfest

Der MV Haslach spielte schon an vielen außergewöhnlichen Örtlichkeiten. Sie wurden bereits vom VfB Stuttgart eingeladen, waren schon dreimal beim Oktoberfest in München, bei der Ski-WM in Oberstdorf, auf dem Knödelfest in Sankt Johann und bei vielen Gelegenheiten mehr. Bei diesen Auftritten trifft Musik auf Geselligkeit.

Der Musikverein Haslach nimmt regelmäßig an Wertungsspielen in der Kategorie Oberstufe erfolgreich teil. Ihre Leidenschaft für moderne Blasmusik haben die Musiker seit Längerem entdeckt und unterhalten ihr Publikum mit Schlagern, modernen Hits und Rockmusik. Das hätten sie auch bei den beiden Kreismusikfesten in Mietingen und Hochdorf gerne getan. Zum Repertoire der Kapelle gehören auch Polkas und Märsche, den Jahresabschluss bietet alljährlich ein Nikolauskonzert.

Jugendliche lernen im Einzelunterricht

Auf ihre Jugendarbeit legen die Haslacher Musiker großen Wert und sind stolz darauf. Aktuell sind 18 Jugendliche in Ausbildung, der Nachwuchs ist somit gesichert. Die Jugendlichen werden im Einzelunterricht am Instrument ausgebildet. Das Zusammenspiel wird im Vororchester und in der Jugendkapelle HAITAI (Haslach, Aitrach, Treherz und Aichstetten) geübt.

Fest vom 3. bis 5. Juli fällt aus

Ihr 100-Jahr-Jubiläum wollten sie groß mit ihrem Jubiläumsfest vom 3. bis 5. Juli feiern und mit 15 befreundeten Kapellen aus der Nachbarschaft auf ihren Geburtstag anstoßen. BrassBrutal, Die Brasserie, Muckasäck sowie Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten wären ebenso mit von der Partie gewesen. Die Vorbereiten waren schon fast alle getroffen, doch leider legt das Coronavirus diese Veranstaltung nun auf Eis.