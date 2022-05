Der Hegering Illertal unter neuer Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hegeringversammlung am Freitag, den 20. Mai wurde unter anderem ein neuer Hegeringleiter gewählt. Sein Name ist Roland Best aus Tannheim. Er wurde als Nachfolger für den nach 16 Jahren nach seinem Willen ausscheidenden Anton Igel aus Kirchdorf gewählt.

Jedes Jahr organisierte er jagdlich interessante Vorträge mit Themen wie die afrikanische Schweinepest, die Wildpretvermarktung, Hundeausbildung im Welpenalter und übernahm auch die Organisation des jagdlichen Schießens.

Ebenso wurde von Anton Igel in seiner Amtszeit ein Ausflug ins Biosphärenreservat Schwäbische Alb sowie jedes Jahr ein sehr schönes Sommerfest organisiert, wodurch die Pflege der Zusammengehörigkeit gefördert wurde.

Mit einem Geschenk bedankte sich der Kreisjägermeister Dieter Mielke bei dem aus dem Amt scheidenden Anton Igel und bedankte sich bei ihm für die sechzehnjährige gute, freundschaftliche und konstruktive Mitarbeit bei der Kreisjägervereinigung Biberach.

Ebenso wünschte Dieter Milke dem neu gewählten Hegeringleiter Roland Best und seinem Stellvertreter Wolfgang Moosburger Kraft und Ausdauer für ihr Amt.