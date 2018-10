Die Country- und Linedance-Night in der Turn- und Festhalle Haslach bei Rot an der Rot beginnt am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr. Es spielt Countryband „Knapp ein Jahr“. Die unterschiedliche musikalische Herkunft der Musiker und deren Vielseitigkeit ermöglichen es der Gruppe, Countrymusik in allen Variationen zu spielen. Old-Time Fiddle, Country-Rock, Cajun Music, Country-Blues, Rock’n’Roll und auch deutsche Country Songs gehören zum Repertoire der Gruppe und geben die bunte „Knapp ein Jahr“-Mischung. Auch eigene Arrangements prägen das Programm und bestimmen den speziellen Sound. In der Festhalle gibt es neben der Tanzfläche auch eine Kaffeeecke, eine Cocktail- und eine Whiskybar. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro an der Abendkasse. Veranstalter ist die Reservistenkameradschaft Haslach.