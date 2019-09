Country- & Linedance-Nacht in Haslach

Die Country & Linedance-Nacht in der Turn und Festhalle Haslach bei Rot an der Rot beginnt am Samstag, 21. September, um 20 Uhr. Zu Gast ist die Country- Band „Knapp ein Jahr“. Die Musiker stehen seit 45 Jahren gemeinsam auf der Bühne und hat ein vielfältiges Rpertoire von Old-Time Fiddle über Cajun bis zu Country mit Rock- und Blues-Einschlägen.

In der Halle steht ein großzügige Tanzfläche und die Bewirtung passt zum Thema Western. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro. Reservierungen werden unter Telefon 0171 - 380 10 99 (Hans Rude) oder per E-Mail an kus@haslach.biz angenommen, sie gelten bis 20 Uhr.