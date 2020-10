Die Roter Bücherei präsentiert von Montag, 19. Oktober, bis einschließlich Freitag, 6. November, in der Ökonomieanlage in Rot an der Rot attraktive und sinnvolle Buchgeschenke und Kalender, die jeder in der Bücherei erwerben kann. Diese Ausstellung wird seit vielen Jahren zusammen mit dem Borromäusverein Bonn organisiert. Der Erlös kommt der Bücherei zugute, die davon im nächsten Jahr neue Bücher und andere Medien für alle Altersgruppen zur Ausleihe bereitstellen kann. Jeder, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit die Büchereiarbeit. Während der normalen Öffnungszeiten der Bücherei (Montag bis Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr und Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr) können Bestellungen bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bücherei abgegeben werden. Die Bestellungen werden an den Borromäusverein weitergeleitet. Kurze Zeit später können die gewünschten Bücher und anderen Medien in der Bücherei abgeholt werden. Am Sonntag, 25. Oktober, gestaltet das Büchereiteam einen Tag der offenen Tür von 14 bis 16 Uhr. Außerdem gibt es einen kleinen Buch- und DVD-Flohmarkt und kleine Geschenke für die Kinder.