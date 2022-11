Biberacher Parforcebläser und Les Amis des Trompes gestalten Hubertusmesse

Eine besondere Note hat der Gottesdienst am Sonntag, 6. November, 10.15 Uhr, in der Kirche St. Verena in Rot an der Rot. Er wird als festliche Hubertusmesse mit Naturhörnern und im eindrucksvollen Klangkörper mit der Orgel von Pfarrer Gordon zelebriert.

An der Orgel spielt Gertrud Majer, den Part der Jagdhörner übernehmen die Biberacher Parforcebläser unter Leitung von Gerd Romer sowie im Wechsel die Gruppe Les Amis des trompes unter der Leitung von Harald Klingbeil. Les Amis des Trompes sind befreundete Bläser aus Deutschland, Frankreich, Benelux und der Schweiz. Sie musizieren in französischer Tradition auf der „Trompe de chasse“ dem ursprüngliche Jagdhorn aus Frankreich und setzen eigene Akzente.

Aus der Zeit der Romantik stammt der Brauch am Namenstag des Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, mit den Jagdhörnern eine Messe zu gestalten. Die Hubertusmesse ist das Gebet der Jäger. Mit dem Klange ihrer Hörner bitten sie um Gottes Hilfe und Schutz. Preis und Dank, Lob und Ehre finden durch die Klänge der Jagdhörner zusammen mit der Orgel ihren Ausdruck, ihre Darstellung und ihren Widerhall.