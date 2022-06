Betrunken Unfall verursacht

Nicht mehr fahrtauglich war eine 35-Jährige am Dienstag in Rot. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 35-Jährige gegen 21.30 Uhr in der Verenastraße. Da sie zu viel getrunken hatte, verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia und prallte an der Einfahrt des Klosters gegen einen Torbogen. Dabei verletzte sie sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und sie musste eine Blutprobe abgeben. Sie sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.