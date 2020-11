Der Erntedankaltar in der St.-Anna-Kapelle in Mühlberg (Gemeinde Rot an der Rot) hat viele Besucher angelockt. Viele Besucher warfen eine Spende in das aufgestellte Kässle ein. Zusammengekommen sind 3914,42 Euro. Diese werden vollständig an den Förderkeis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm weitergegeben. Einen Beitrag leistete auch die Firma Südpack.