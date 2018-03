Berthold Schick und seine Allgäu 6 eröffnen neue Saison in Rot

Zum Saisonauftakt kommt die Blasmusikformation Berthold Schick und seine Allgäu 6 am Samstag, 24. März, in die Robert-Balle-Festhalle in Rot an der Rot. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die sieben Vollblutmusiker präsentieren eine Mischung von Klassikern aus der Feder von Ernst Mosch, Stücken der vergangenen Jahre und einigen Neukompositionen. In den zwölf Jahren ihres Bestehens und zahlreichen Gastspielen im In- und Ausland hat die Formation einen eigenen Stil entwickelt, zu dem besonders die zahlreichen Eigenkompositionen beitragen. Die Allgäu 6 setzen sich auch immer wieder mit Soli in Szene. Karten gibt es unter www.allgaeu6.de im Internet, Telefon 08395/93093, bei Lydias Geschenketruhe in Rot und an der Abendkasse. Foto: privat