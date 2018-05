Beim Zeller Umzug geht es fantasievoll zu

Seit 1974 findet am Fasnetssamstag in Zell ein besonderer, inzwischen überregional bekannter närrischer Umzug statt. Hier darf beim Umzug mitlaufen, wer möchte. Es wird auch kein Eintritt verlangt, nur eine Spende erbeten, die an eine soziale Einrichtung geht.

„Ja, der Zeller Umzug ist schon was ganz Besonderes“, sagte Andreas Högerle, Zunftmeister der Narrenzunft Rot an der Rot. „Es dürften schätzungsweise 3500 Zuschauer da sein, die Leute stehen in Fünfer- und Sechserreihen am Straßenrand.“

Es war eine lustige Stimmung beim Umzug, der sich zwei Mal durch den Ort bewegte. Am Ortsende wurde gewendet und man konnte sich auf den zweiten Durchgang freuen. Auch Motivwagen, die sich mit der aktuellen Politik beschäftigten, waren am Start. Zur gescheiterten Jamaika-Koalition etwa saßen „kiffende“ Rastamänner auf einem Wagen und Bob Marleys „Could You Be Love“ schäpperte aus den Boxen und sorgte für eine fröhliche Atmosphäre.

Auch ein Jamaika-Bob, der an die zurzeit stattfindenden Olympischen Spiele erinnern soll, ging an den Start. Beeindruckend kam eine Gruppe aus Bayern daher: Sie hatte ein Spaceshuttle nachgebaut,fantasievoll kostümierte „Marsianer“ winkten dem Publikum entgegen. Ungewöhnlich waren auch die mitgebrachten Süßigkeiten der Narren: Eine Gruppe verschenkte ganze Pralinenschachteln an die Kinder.

Nicht schlecht ging es auch den jungen Mädchen am Straßenrand. Hier in Zell wurden sie in ein Bett gelegt und gemütlich durch den Ort gefahren. Konfetti- und Strohsalven gehören zu jeder Fasnet, doch hier wurden sie sparsam eingesetzt.

Zwei „Goddazeller“ Schönheiten von der Bude Gutenzell kamen nach dem Fasnetsumzug aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Des isch dr schenschte Umzug im Gai, do freiat mir ons scho s’ganze Johr drauf“, erzählten sie.

Mehr Fotos gibt es unter www.schwäbische.de/zellerumzug