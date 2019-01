Bebauungsplan soll historischen Ortskern schützen

Der Roter Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend beschlossen, für das Gebiet zwischen Tannheimer, Gerber- und Landesstraße einen Bebauungsplan aufzustellen. Durch die Festlegung von Bauvorschriften will das Gremium steuern, wie zukünftig in diesem innerörtlichem Areal Gebäude errichtet werden.

Das zukünftige Baugebiet Tannheimer Straße umfasst 1,6 Hektar Land und ist zum Teil grüne Wiese, zum Teil aber auch schon bebaut. Wie Bürgermeisterin Irene Brauchle bestätigte, haben manche Grundstücke in diesem Bereich vor Kurzem den Besitzer gewechselt, andere stehen noch zum Verkauf. „Es ist Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderats, unseren schönen Ortskern zu schützen und daher städteplanerisch auf die innerörtliche Entwicklung Einfluss zu nehmen“, so Brauchle.

Der Bebauungsplan stelle sicher, dass dort eine dem historischen Umfeld angemessene Bebauung entstehe. Das Baugebiet soll ein Wohn- und Mischgebiet sein. Es dürfen sich dort also auch kleinere Geschäfte ansiedeln. „Wir haben definitiv zu wenig Wohnraum, aber es mangelt uns in Rot auch an Gewerbeflächen“, erklärt Brauchle. Daher werde der Gemeinderat prüfen, ob in diesem Areal auch ein kleines Mischgebiet entstehen könne. Für die bestehenden Gebäude gebe es einen Bestandschutz. Die Besitzer müssten sich daher keine Sorgen um ihre Häuser machen. Zudem würde die Gemeinde auf alle Eigentümer zugehen und ihre Wünsche und Anliegen bei den weiteren Planungen berücksichtigen.

Das Baugebiet wird nach dem neuen Paragrafen 13b des Baugesetzbuches beschlossen. Dieser lässt ein vereinfachtes Verfahren zu. Mit der planerischen Begleitung des Bebauungsplans ist das Büro Lars Consult aus Memmingen beauftragt.

Nichts Neues gibt es von dem Investor, der vor zwei Jahren das Gelände des ehemaligen Klosterkellers gekauft hat. Im Juni 2016 hatte dieser eine Bauvoranfrage gestellt. Der Klosterkeller befand sich einst schräg gegenüber von Edeka, direkt angrenzend an den Kreisverkehr – und damit in unmittelbarer Nähe an das Areal, für das nun der Bebauungsplan erstellt wird. Der Investor aus München hatte damals laut Bauvoranfrage geplant, zwei moderne Wohnblöcke zu errichten - mit Penthouse und Dachterrasse. 26 Wohnungen, so der Plan, könnten so auf der Fläche entstehen. Warum er das Bauvorhaben seitdem nicht mehr weiter vorangetrieben hat, ist Bürgermeisterin Irene Brauchle nicht bekannt.