Büchereiteam zeigt „Wohlfühlfilm“

Als letzte Veranstaltung vor den Sommerferien zeigt das Team der Roter Bücherei am Freitag, 8. Juni, den Film „Birnenkuchen mit Lavendel“ von Éric Besnard. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Bücherei im Ökonomiegebäude in Rot an der Rot. Im Anschluss gibt es bei Gebäck und Getränken Gelegenheit, sich über das Gesehene auszutauschen.

Der Streifen (FSK ab 0 Jahren, vom Büchereiteam empfohlen als sehenswert ab 14 Jahren) wird als „Wohlfühlfilm“ charakterisiert: Die französische Obstbäuerin Louise lebt zwischen traumhaften Lavendelfeldern und prächtigen Birnenbäumen. Doch sie kann die Schönheit der Provence nicht genießen. Ganz allein muss die junge Witwe ihre beiden Kinder erziehen und den Hof bewirtschaften. Die Bank will ihr den Kredithahn zudrehen, da steht Louise vor dem Aus. Als sie einen eigenbrötlerischen Mann mit dem Auto anfährt, wendet sich ihr Schicksal, denn der am Asperger-Syndrom leidende Computerfreak entpuppt sich als Gegengewicht zu ihrer ungebändigten Emotionalität.

Voller Leichtigkeit und Feingefühl erzählt Besnard die Geschichte einer ungewöhnlichen Romanze. Garniert mit Bildern der sonnendurchfluteten Provence, spielen die Schauspieler zwei besondere Menschen, die sich auf märchenhafte Weise näherkommen.