Der Musikverein Rot an der Rot hat den Erlös aus seinem weihnachtlichen Konzert, das er seit mehreren Jahren im zweijährigen Turnus am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Klosterkirche St. Verena veranstaltet, innerhalb der Gemeinde gespendet. Adressat war die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Verena, die kürzlich in die Ausleihe von E-Medien eingestiegen ist.

Dabei macht sie gemeinsame Sache mit den Büchereien aus Ochsenhausen und Erolzheim sowie mit weiteren Büchereien aus Süddeutschland. Der digitale Anfangsbestand umfasst derzeit mehr als 2100 Bücher und Hörbücher und soll nach und nach weiter ausgebaut werden. Über das Onlineportal www.libell-e.de lässt sich ein Buch oder Hörbuch ohne Ausleihgebühr und unabhängig von Öffnungszeiten oder dem aktuellen Aufenthaltsort herunterladen. Benötigt werden dafür ein Internetanschluss sowie Computer, Laptop, Tablet-PC, E-Reader, MP3-Player oder Smartphone.

Der Kirchenchor Rot an der Rot, der das Weihnachtskonzert mitgestaltet hatte, sowie die Kirche verzichteten auf ihren Anteil am Konzerterlös und so wurde dem KÖB-Leiter Uwe Kaltenthaler ein vom Musikverein aufgerundeter Betrag von 1000 Euro übergeben.