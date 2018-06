Autorenlesung in der Roter Bücherei kommt bestens an

Bei einer Autorenlesung in der Bücherei in Rot an der Rot hat Dirk Kurbjuweit den mehr als 50 Zuhörern einen interessanten und kurzweiligen Abend bereitet. Zudem würzte er seine Lesung mit Beobachtungen aus dem Berliner Politikbetrieb.

Der Berlin-Korrespondent des Hamburger Spiegel-Nachrichtenmagazins las etwa aus dem bekannten Werk „Zweier ohne“, einer Pflichtlektüre an den Realschulen des Landes. Das Buch erzählt die Geschichte einer bedingungslosen Jugendfreundschaft, die eine Zwillings-Symbiose anstrebt. Es ist ein Buch, in dem Themen wie Freundschaft, Erwachsenwerden, Sexualität und Tod angesprochen werden. Auf Nachfrage erklärte der Autor, dass er dieses Buch nicht als Jugendbuch geschrieben hat. Dies erkläre vielleicht auch, warum in einigen Schulen „Andorra“ von Max Frisch als alternative Prüfungslektüre gelesen worden sei.

Was folgte, waren Auszüge aus seinen letzten Romanen „Kriegsbraut“, der in Afghanistan spielt, und „Angst“ – eine Stalker-/Selbstjustiz-Geschichte, die er in mehreren Talkshows schon vorstellte. Auf Fragen zu seiner politischen Arbeit war zu erfahren, wie peinlich es sein kann, auf Tuchfühlung neben der Kanzlerin in der Lounge des bundeseigenen Flugzeugs zu sitzen, wenn man sie am Tag zuvor in einem Spiegel-Artikel kritisiert hat. Auch über andere bekannte Bundespolitiker hat er aus eigenen Erfahrungen geplaudert – ein „Bericht aus Berlin“ einmal anders! (uk)