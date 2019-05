Zuviel Promille hatte ein 63-Jähriger am Sonntag bei Rot an der Rot. Das teilt die Polizei mit. Gegen 4.15 Uhr war er in einem Audi zwischen Rot und Eichbühl unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen wenden. Dabei rutschte er in den Graben. Die Polizei kam. Die Beamten rochen bei dem Autofahrer Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der Mann zuviel davon getrunken hat. Eine ärztliche Blutentnahme im Krankrenhaus soll Aufschluss über die den genauen Promille geben. Der Audi des Mann wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Auf den Fahrer kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.