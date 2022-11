Auto bleibt auf dem Dach liegen

Leichte Verletzungen hat am Sonntag bei einem Unfall bei Rot an der Rot ein 24-Jähriger erlitten. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 21 Uhr von Erlenmoos in Richtung Rot an der Rot unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam er mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 24-Jährige fuhr auf dem Grünstreifen, ehe sein Fahrzeug nach rechts in den Graben stieß. Dort kippte der BMW auf die rechte Fahrzeugseite und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst auf seinem Auto befreien. Er begab sich in ärztliche Behandlung und konnte das Krankenhaus wenig später wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 12.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.