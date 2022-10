Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Teilen von Rot an der Rot

Das Breitbandnetz in Rot an der Rot wird weiter ausgebaut. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. In den kommenden Monaten verlege die Netze BW im Auftrag der Gemeinde im Ortsteil Spindelwag neue sogenannte Rohrverbandsysteme. In diese werden zu einem späteren Zeitpunkt die Glasfaserkabel für eine schnelle Internetversorgung eingeblasen. Um den Start der Bauarbeiten mit einem gemeinsamen symbolischen Spatenstich zu begehen, haben sich am Mittwoch, 28. September, Bürgermeisterin Irene Brauchle mit Vertretern der Gemeinde und der beteiligten Unternehmen an der Hauptstraße in Spindelwag getroffen.

Bürgermeisterin Irene Brauchle freute sich, dass es nun losgehe: „Was den Zugang zum schnellen Internet angeht, ist Spindelwag leider noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Daher freue ich mich, dass wir diesen Bereich nun im Zuge der Mitverlegung mit der Netze BW ausbauen können.“ Die Bürgermeisterin bedankte sich ausdrücklich bei der Netze BW für das gute Miteinander, und auch bei den Abgeordneten des Bundes und Landes für die finanzielle Förderung der Maßnahme: „Von der Bausumme in Höhe von 630 000 Euro netto wird etwa 90 Prozent vom Bund und Land getragen. Die restlichen circa zehn Prozent tragen wir als Gemeinde, auf die Nutzer kommen keine Ausbaukosten zu“, erläuterte Brauchle.

„Die Welt wird immer digitaler und der Bedarf an hoher Internetleistung nimmt mehr und mehr zu“, bestätigte Netze BW-Kommunalberater Alexander Schuch. Bei der immer komplexer werdenden Umsetzung sei Know-how gefragt, das die Netze BW als erfahrene Betreiberin von Versorgungsnetzen gerne zur Verfügung stelle.

Die Verlegearbeiten finden im Zuge der Umstellung der Stromversorgung von Freileitungen mit Dachständern auf erdverlegte Niederspannungskabel statt, welche die Netze BW als die örtlich zuständige Stromnetzbetreiberin aktuell in Spindelwag vornimmt. Durch die Zusammenlegung zweier Baumaßnahmen ließen sich Synergieeffekte nutzen, so die Gemeinde. Die Dachständer werden nach Inbetriebnahme der neuen Erdkabel überflüssig und können zu einem späteren Zeitpunkt zurückgebaut werden.

Die Bauarbeiten finden abschnittsweise in offener Bauweise überwiegend im Straßen- und Gehwegbereich statt. Während der Bauzeit kann es dadurch zu Einschränkungen im Straßenverkehr und zum Wegfall von Parkplätzen kommen. Wenn alles planmäßig verläuft, werde die Baumaßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein, hofft die Gemeinde.

Projektträger dieses Breitbandausbaus ist die PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit VDI/VDE Innovation + Technik und TÜV Rheinland Consulting – im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und des Landes Baden-Württemberg in Instanz des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen.