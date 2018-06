Auftritt von Leipold und Sittler in Rot an der Rot stößt auf großes Interesse

Von Begegnungen mit einflussreichen Personen und ihrem gesellschaftlichen Engagement haben die Autoren Gerd Leipold und Walter Sittler bei ihrer Lesung in Rot an der Rot erzählt. Gekommen waren der langjährige Greenpeace-Chef und der Schauspieler, um aus ihrem gemeinsamen Buch „Zeit, sich einzumischen“ vorzulesen.

Uwe Kaltenthaler begrüßte das erwartungsvolle Publikum in der voll besetzten Roter Festhalle mit launigen Worten und äußerte die Vermutung, dass die Menschen den Fernsehstar und Co-Autor Walter Sittler einmal ungeschminkt sehen und den langjährigen Greenpeace-Chef Gerd Leipold von seinen Jugendjahren in Rot an der Rot erzählen hören wollen. Er begrüßte den Verleger des Buchs, Martin Mühleis, und wunderte sich, wie er zwei offenbar so gegensätzliche Personen, „einen Künstler mit gesundem Menschenverstand“ und „einen Aktivisten und Analytiker, der mit allen Wassern gewaschen ist“ für ein gemeinsames Buchprojekt gewann.

Mit gut gesetzten Fragen lenkte Mühleis eloquent die kurzweilige Veranstaltung, die aus einer Mischung aus Lesung, Interview und Fragen des Publikums bestand. Mühleis fragte Sittler nach den Beweggründen für seine oft auch kritisierte Einmischung in der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21, er wollte von Leipold wissen, warum er zum Aktivisten wurde oder wie er den ihm persönlich bekannten russischen Präsidenten Putin einschätzt. „Er habe Putin als hochintelligenten Menschen kennengelernt“, so Leipold. Und als Mann, der sich nach eher guten Anfangsjahren mit zunehmender Machtfülle und -dauer von dieser Macht korrumpieren ließ, auf niemanden mehr hört und mittlerweile unkontrolliert riskante Spielchen spielt.

Dann las der promovierte Ozeanograf Leipold aus seinem Buch die Passage seiner Begegnung mit Apple-Gründer Steve Jobs vor. Entgegen dessen öffentlich gepflegten freundlich-coolen Image sei er bei dieser Begegnung, in der Greenpeace ihm mehr Umweltbewusstsein abverlangen wollte, explodiert und persönlich geworden. Mit oberschwäbischer Sturheit sei er aber, so Leipold, mit seinem Anliegen doch weitergekommen.

Bei einer weiteren Frage an Sittler zu dessen letztlich erfolglosen Einsatz gegen S 21 ging der Schauspieler zur nächsten Leseprobe aus dem Kapitel „Reykjavík“ über. Zwar wurde in Stuttgart das Ziel, die Verhinderung des Bahnhofsprojekts, nicht erreicht. Der Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit, der Weg zu einer politischen Kultur des Zuhörens und der Transparenz sei aber ein Erfolg. „Gutes Zuhören und gewaltfreie Kommunikation“, wie in Island praktiziert, ermöglichten eine „Ahnung von Zukunft, in der die Zivilgesellschaft als Elite und die Bildung als Fundament der Demokratie, der gierige Finanzkapitalismus dagegen als gesellschaftszerstörende Verführung“ begriffen wird. Diese als „Sozialkompetenz“ verstandene Demokratie sollte früh erlernt und im Bildungssystem vertieft werden. Der Hinweis, dass der derzeitige Weg kein guter sei, ließ lauten Zwischenapplaus aufbranden.

Verzicht aufs Honorar

Mit einem Aufruf Kaltenthalers, einer lokalen Initiative gegen Fracking in Oberschwaben beizutreten – nach dem Motto „Zeit, sich einzumischen“ – endete die Veranstaltung. Danach warteten Leipold, Sittler und Mühleis mit einer Überraschung auf: Sie verzichteten auf ihr Honorar zugunsten der Roter Bücherei und zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter.