Arbeiten am Pumptrack in Rot gehen weiter

Der Pumptrack in Rot nimmt langsam Gestalt an. Erdhügel reihen sich auf dem Gelände zwischen der Schule und der Sporthalle aneinander, erste Fahrspuren sind erkennbar. Am vergangenen Wochenende haben sich zum zweiten Mal ein Dutzend Helfer aus Rot und Umgebung getroffen, um die Fertigstellung des Bikeparks voranzutreiben.

Ein Pumptrack ist ein künstlich angelegter Rundkurs für Montainbikefahrer. Auf einer kleinen Fläche wird Erde abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgetragen, sodass Wellentäler und Steilkurven entstehen. Beim Pumptrackfahren ist der ganze Körper gefordert, denn der Parcours soll bewältigt werden, ohne dabei in die Pedale zu treten.

Ziel ist es, durch aktives Drücken und Ziehen beim Auf- und Abfahren die so entstehende Energie zu nutzen. Ein geübter Fahrer kann mehrere Runden am Stück fahren, ohne dabei auch nur einmal in die Pedale zu treten.

Gregor Siegmund schwingt sich auf sein Dirtbike, um den bereits fertig gestellten Teil der Bahn zu testen. Regen und Schnee haben es in den vergangenen Tagen unmöglich gemacht, an dem Gelände weiterzubauen. Doch nun scheint endlich wieder die Sonne und die ersten Freiwilligen trudeln an diesem Freitagnachmittag nacheinander ein.

An der oberen Ecke steht inzwischen eine Rampe aus Holz, von der aus die Fahrer starten können. Der 29-Jährige nimmt Schwung und fährt gekonnt in die erste Kurve, springt hoch und dreht sich ein Stück um die eigene Achse. Sein Rad hat er dabei stets voll unter Kontrolle. Am Ende der fertigen Strecke bremst er mit Schwung ab, Erde spritzt auf.

Parcours für alle nutzbar

„Unser Ziel ist es, den Pumptrack bis Ende Mai fertigzustellen“, erklärt er. Der Parcours wird dann frei nutzbar sein, sowohl für Profis als auch für Jugendliche und Kinder. An der Seite soll eine Tafel aufgestellt werden, auf der Regeln für die Benutzung des Parcours aufgelistet stehen. Unter anderem besteht eine Helmpflicht. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Momentan laufen noch die Erdarbeiten. Das heißt: Das Gelände muss noch weiter in Form gebracht werden, Erde zu weiteren Sprüngen und Hügeln zusammengeschoben, eventuell noch weitere Drainagen gelegt werden. Das Gelände liegt am Hang und wenn es regnet, läuft das Wasser direkt auf den Platz zu. Für Siegmund und die anderen Helfer jedoch kein Problem. Sowohl er als auch sein Mitstreiter Marco Bloch haben Erfahrung im Bauen solcher Tracks. Und beide sind beruflich im Baugewerbe tätig.

„Das Tolle ist, dass wir ganz viel Unterstützung von örtlichen Firmen erhalten, wir selbst müssen nur unsere Arbeitskraft einbringen“, erklärt Siegmund. Davon braucht es jedoch einiges, denn nur wenige Arbeiten können mit dem Bagger gemacht werden. Der Rest ist Handarbeit und die Erde ist an diesem Wochenende schwer und nass. Die gute Laune lassen sich die Helfer dadurch jedoch nicht verderben. „Wir haben von so vielen Eltern inzwischen gehört, dass die Kinder und Jugendlichen im Ort sich richtig auf die Eröffnung freuen, das spornt uns an.“

Ein Video vom Pumptrack und den Bauarbeiten finden Sie online unter www.schwaebische.de/pumptrack-rot