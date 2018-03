Das Anmeldeverfahren für die Kindergärten in Rot an der Rot ändert sich. Das hat der Roter Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Außerdem müssen die Eltern sich für ein Betreuungsmodell entscheiden.

Bisher war es möglich, sein Kind beispielsweise montags den ganzen Tag und dienstags nur halbtags betreuen zu lassen. Ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen Betreuungsmodellen war für jeden Wochentag möglich. Künftig gilt für das gesamte Kindergartenjahr dasselbe Betreuungsmodell. Halbjährig ist ein kostenloser Wechsel möglich.

Verwaltungsaufwand zu hoch

„Der Verwaltungsaufwand war einfach zu hoch“, erklärte Bürgermeisterin Irene Brauchle der „Schwäbischen Zeitung“. Die hohe Flexibilität habe zudem die Personalplanung sehr schwierig gemacht, und auch die Dokumentation sei sehr aufwändig gewesen. „Da kam es dann schon mal vor, dass zwei Erzieherinnen nachmittags mit zwei Kindern da saßen – und das ist nicht wirtschaftlich“, so Brauchle. Gleichzeitig sei es aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr so einfach, bei einem kurzfristig höherem Bedarf neues Personal zu finden. Die Verwaltung habe das Gespräch mit den Elternbeiräten gesucht und die Problematik erläutert. Die Eltern hätten Verständnis gezeigt.

Für das Kindergartenjahr 2018/2019 ist ein fester Anmeldezeitraum geplant im März. In den drei Anmeldewochen können sich die Familien verbindlich in der Einrichtung ihrer Wahl anmelden und erhalten im Gegenzug frühzeitig eine verbindliche Zusage. „Das ermöglicht uns eine bessere Planung und den Eltern auch“, sagt die Bürgermeisterin. Bisher war eine Anmeldung jederzeit möglich, was zeitweise zu Engpässen geführt habe. Die Anmeldetage waren bisher unverbindlich.

Künftig wird es so sein, dass wenn Anmeldungen nach dieser Frist oder unter dem Jahr eingehen, eine kontrollierte Aufnahme der neuen Kinder je nach Verfügbarkeit und Personal erfolgt. In diesem Fall kann es dann auch zu Wartezeiten kommen.

In Haslach und Ellwangen gab es eine Bedarfsumfrage. Man habe sich bemüht, die Öffnungszeiten der Einrichtungen dementsprechend zu gestalten. In den Kindergärten Ellwangen, Haslach und dem katholischen Kindergarten St. Josef in Rot werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen, im Kindergarten Arche Noah in Rot Kinder ab drei Jahren. Kinder unter zwei Jahren werden nur in der Kinderkrippe St. Josef aufgenommen. Familien, die sich bis zum 29. März in einer der vier Einrichtungen angemeldet haben, erhalten etwa Ende Mai eine feste Platzzusage. Alle, die sich danach anmelden, erhalten etwa vier Monate vor dem gebuchten Betreuungsbeginn eine Zu- oder Absage. Ausnahmen gelten für Familien, die während dem Kindergarten Jahr in die Gemeinde ziehen.