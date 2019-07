Andrea Reich und Rosi Birk sind neue Ehrenmitglieder

Der Sportverein Ellwangen hat unter dem Motto „Schwarz und gelb ein Leben lang“ sein 50-jähriges Bestehen über drei Tage hinweg gebührend gefeiert. Der SV Ellwangen wurde am 7. Juni 1969 gegründet. Seither hat er sich mit einem umfangreichen Sportangebot und mehr als 400 Mitgliedern zum größten Verein im Dorf entwickelt.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten starteten mit Einlagespielen der AH-Mannschaft und der Hobby-Damenmannschaft vor stattlicher Zuschauerkulisse. Danach wurde bis in die Nacht gefeiert. Über das gesamte Wochenende wurden Einlagespiele aller Jugendmannschaften ausgetragen. Beim Pokalturnier mit Mannschaften aus Steinhausen, Eberhardzell, Rot an der Rot, Bellamont, Unterschwarzach und Ellwangen setzte sich der SV Eberhardzell mittels Elfmeterschießen als Sieger durch.

Am Sonntagmorgen startete der Tag mit einem Festgottesdienst in der Ellbach-Halle. Zum anschließenden Festakt begrüßte Thomas Lerner vom Vorstandsteam alle Festgäste, besonders die Schirmherrin und Bürgermeisterin Irene Brauchle, die Ehrenmitglieder, Gründungsmitglieder sowie Vertreter der verschiedenen Verbände, Vereine und Institutionen. Im Anschluss an die Grußworte der Bürgermeisterin, des Württembergischen Fußballverbands (WFV) und des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) wurden verdiente Mitglieder geehrt.

Der Turngau Oberschwaben ehrte die langjährigen Übungsleiterinnen Brigitte Gohm, Lucia Pfarr und Rosa Ries (STB Silber) sowie Katja Föhr (DTB Bronze). Eine Dankes- und Anerkennungsurkunde erhielten Roswitha Birk, Cäcilia Lauer und Andrea Reich. Höhepunkt der Ehrungen war die Anerkennung der Ehrenmitgliedschaft für Andrea Reich und Rosi Birk aufgrund jahrzehntelanger, besonders engagierter Tätigkeiten im Verein. Zur Abrundung des Festakts begleiteten der Musikverein Ellwangen, die Tanzgruppe des SVE und die Singing Voices das Programm beim reichhaltigen Mittagstisch.