Am Sonntag dreht sich in Rot alles um die Biene

Ohne Bienen keine Nahrung: Wie wichtig die Biene für unser Leben ist, darauf möchte der Tag der deutschen Imkerei hinweisen. Daher öffnet der Imkerverein Iller- und Rottal die Pforten seines Bienenmuseums am Sonntag, 7. Juli, in Rot an der Rot.

„Die Imker und die Bienen können an diesem Tag zeigen, was sie machen und was sie können“, sagt der Vereinsvorsitzende und Museumsinhaber Wolfgang Höschele. Der Tag ermögliche vielerorts einen Einblick in die lokale Imkerei und zeige dem Einzelnen, was er für die Bienen tun könne. So beginnt die Veranstaltung, nahe des Seniorenzentrums, schon vormittags um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, danach können bei Kaffee und Kuchen die Raritäten des Museums bestaunt werden.

Warum mehr Bienen sterben

„Die Biene ist für die Allgemeinheit sehr wichtig, ohne ihr Bestäuben würden keine Pflanzen wachsen“, erklärt Höschele und betont die essentielle Rolle des Insekts für das Ökosystem. Für die kleine Anzahl an Bienen sei aber nicht nur die schwindende Artenvielfalt der Pflanzen verantwortlich, sondern vor allem die Varroa-Milbe. Der aggressive Parasit sei der Hauptgrund für die immer geringere Anzahl an Bienen weltweit.

„Heutzutage brauchen die Bienen Imker, um überleben zu können“, meint Höschele. Man dürfe das Insektensterben außerdem nicht mit dem Bienensterben in einen Topf werfen. „Es gibt hier zwar Berührungspunkte, allerdings spielt die Varroa- Milbe bei den Bienen eine sehr große Rolle“, erklärt Höschele. Um dem Abwärtstrend entgegenzusteuern, bekämpfen die Imker die Milbe und benutzen dabei „nur biologische Mittel“, so der Vereinsvorsitzende. Auch auf genetischem Weg versuche man bereits den Parasiten zu bekämpfen, indem mancherorts schon Bienen mit einer Resistenz gegen die Milbenart gezüchtet werden.

Doch erschwert nicht nur die Milbe allein den Bienen das Leben, auch das Verschwinden vieler Pflanzenarten macht den Insekten zu schaffen. Dieser Entwicklung könne allerdings jeder Einzelne entgegensteuern. „Um etwas zu tun, sollte man Blumenwiesen im Garten ansähen und auf Steingärten verzichten“ sagt Höschele. Auch das extrem häufige Mähen des Rasens und der permanente Einsatz von Rasenmährobotern sei nicht gut, da dadurch den Bienen die Nahrungsquellen entzogen werden. „Auch der Blumenkasten am Fenster bewirkt schon etwas“, sagt Vereinsmitglied Peer Neuhaus und zeigt so auch eine Möglichkeit für Menschen mit kleinem oder gar keinem Garten, wie sie der Biene helfen können.

Große Ziele für die Zukunft

Um selbst noch mehr für die Fluginsekten zu tun, plant Vorsitzender Höschele im Illertal einige Bienenbäume anzupflanzen. Diese Bäume besitzen sehr viele Blüten und sind deswegen für die Bienen besonders ergiebig. Welche Baumarten das sind, können Besucher am Sonntag von den Experten erfahren. „Ich will 100 Bienenbäume im Illertal pflanzen, das ist mein Ziel“, erklärt Höschele. Neben solchen Bäumen können am Sonntag außerdem noch Imkerwerkzeuge aus verschiedenen Zeitepochen sowie ein Bienenkasten mit eingebautem Schauglas bestaunt werden.