Am Dienstag wird in Rot wieder geimpft

Es gibt am Dienstag, 11. Januar, einen weiteren Impftermin in Rot an der Rot, von 16 bis 18 Uhr im Rathaus in Rot an der Rot. Zudem gibt die Gemeindeverwaltung bekannt, dass die Möglichkeiten, sich vor Ort in Rot testen zu lassen, ausgeweitet wurden.

Der Impftermin wird durch eine Kooperation des mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbands Biberach mit den Gemeinden Rot und Tannheim ermöglicht. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung zur Impfaktion kommen. Es können sich auch Menschen impfen lassen, die nicht aus Rot sind. Es ist jedoch mit einer Wartezeit im Freien zu rechnen. Bei großer Nachfrage kann es auch sein, dass nicht alle Anwesenden eine Impfung erhalten. Wer sich impfen lassen möchte, sollte den ausgefüllten Anamnesebogen, die unterschriebene Einwilligungserklärung sowie das unterschriebene Aufklärungsmerkblatt mitbringen. Diese Formulare sind auf der Internetseite des RKI zu finden: www.rki.de - Infektionsschutz - Impfungen A - Z - COVID 19 – Aufklärungsbogen. Dabei zu beachten ist, dass es je nach Impfstoff-Wunsch unterschiedliche Formulare gibt.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Teststation in Rot an der Rot ab sofort an sechs Tagen die Woche geöffnet: Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. Die Teststation befindet sich ebenfalls im Rathaus und ist barrierefrei erreichbar. Kostenlose Parkplätze gibt es direkt vor Ort. Termine für die Tests können online reserviert werden auf der Internetseite www.schnelltest-biberach.de/rot