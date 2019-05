Der Schwäbische Albverein Rot an der Rot geht am Sonntag, 26. Mai, im bayrischen Nachbarland wandern.

Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ökonomie in Rot, mit dem Auto geht’s nach Babenhausen. Die Wanderung führt von der Stadt in Richtung Weinried, über den Kanal und die Günz und vorbei am Badeweiher zurück zum Parkplatz.

Die Gehzeit beträgt circa zweieinhal Stunden, die Wanderstrecke circa acht Kilometer. Gute Wanderschuhe, Stöcke und etwas zum Trinken werden empfohlen. Eine Abschlusseinkehr ist in Babenhausen vorgesehen.