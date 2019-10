Das ehrenamtliche Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Verena in Rot an der Rot gestaltet am Sonntag, 27. Oktober, von 14 bis 17 Uhr seinen „Aktionstag“.

In den Räumen der Ökonomieanlage verwöhnen die Mitarbeiterinnen die Besucher mit Kuchen und Getränken, die Kinder auch mit der neuen „Lolly- Waffeln“. In einem besonderen Buchgestell sind Buch- und DVD-Schnäppchen zu finden. Um 14 Uhr gibt es einen Wunschfilm für Filmliebhaber ab acht Jahren, wobei die Kinder aus mehreren Filmen auswählen dürfen. Ab 14 Uhr sind Klein und Groß zum Basteln eingeladen. Eine “Kamishibai”- Bilderbuchgeschichte, gestaltet von Büchereimitarbeiterinnen, findet für die Kleineren um 15 Uhr und um 16 Uhr statt. Außerdem präsentiert die Bücherei neu erschienene Bücher. Zwar ist das ausgestellte Medienangebot mit der riesigen Frankfurter Buchmesse nicht zu vergleichen, aber dafür ist es überschaubar!

Alle Titel der Ausstellung können direkt in der Bücherei bestellt und kurze Zeit später auch dort wieder abgeholt werden. Jeder, der beim Besuch der „Kleinen Roter Buchmesse“ etwas Lesens- oder Verschenkenswertes für die Advents- und Weihnachtszeit entdeckt und es beim Team bestellt, unterstützt damit die Arbeit der Bücherei, da ein Teil der Handelsspanne an sie für neue Medien weitervermittelt wird. Im nächsten Jahr werden davon neue Bücher und andere Medien zur Ausleihe angeschafft. Jeder, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit direkt die Büchereiarbeit in der Gemeinde. So kommt der Gewinn den Lesern wieder zu Gute.

Die ausgestellten Bücher sind noch bis zum 8. November zu sehen: montags bis donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs zusätzlich von 9 bis 11 Uhr und freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr.