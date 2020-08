Achtklässler der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot haben im Technikunterricht einen voll funktionsfähigen Air-Hockeytisch mit Gebläse, Timer, elektrischem Zählwerk, Lichtschranken und verschiedenen Spielmodi gebaut. Unterstützt wurden sie dabei über zwei Monate hinweg von Michael Rau von der Firma Rau Palettenwerk aus Spindelwag, die auch die Kosten für dieses Projekt komplett übernahm, heißt es in einer Pressemitteilung der Abt-Hermann-Vogler-Schule.

„Das war bisher das interessanteste Projekt, das wir im Technikunterricht gemacht haben“, sagte Noah Laupheimer. Anna Martin stimmte ihm zu: „Mit einem Profi wie Michael Rau zu arbeiten macht richtig Spaß“. Die Achtklässler durften bei diesem Projekt Programme für die Spielmodi erstellen, elektronische Bauteile verbauen und unter der Anleitung von Michael Rau die Air-Hockeyplatte komplett aufbauen.

Durch Projekte dieser Art können laut Mitteilung externe Experten an der Abt-Hermann-Vogler-Schule Anreize schaffen und mit den Fähigkeiten der Schüler zusammenbringen. Mögliche Berufsfelder würden dadurch für die Jugendlichen praktisch erlebbar und in einem sinnvollen Kontext erschlossen. Dies ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, heißt es in der Mitteilung.