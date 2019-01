4700 Hästräger feiern ausgelassen den Narrensprung in Rot an der Rot

Rund 4700 Hästräger aus 49 Gruppen haben sich am Samstag am Narrensprung der Narrenzunft (NZ) Bobohle aus Rot beteiligt. Die Musiker der zwölf Schalmeien- und Fanfarenzügen sorgten für Stimmung. Akrobatische Darbietungen unterhielten die Zuschauer am Straßenrand zusätzlich. Vom Wagen mit der Gießkanne erschallte der Narrenruf: „Bobohle kai’s hai ra, it z’viel ond it z’wenig!“ Wenig später, nach der Narrenzunft Schwaaze Deifel aus Haslach, kamen die Daifelsloch-Märra aus Laubertshausen mit ihrem Ruf „Schender-Märra, dant d’Geil verscherra.“ Auf die Mühl-Hexen aus Untermittelried folgten zahlreiche Mitglieder der Narrenzunft Ochsenhausen mit dem Prinzenpaar. Ihr „Ohu-Ohu-Ohu“ war nicht zu überhören. Besucher Ralf aus Memmingen, der jedes Jahr den Narrensprung besucht, kam aus dem Schwärmen schier nicht mehr heraus. Er sagte: „Zwei Stunden tolle Stimmung.“ Nach dem Narrensprung war aber noch lange nicht Schluss. In mehreren Zelten und in der örtlichen Festhalle wurde noch lange ausgelassen gefeiert.