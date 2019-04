370 Jugendliche feiern gemeinsam Ostern in Rot

Rund 370 Jugendliche haben sich am Wochenende in Rot an der Rot getroffen, um gemeinsam Ostern zu feiern. Im Jugend- und Tagungshaus St. Norbert gab es drei Gottesdienste, die Jugendliche vorbereitet hatten. Initiatoren der Veranstaltungen waren der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) in den Dekanaten Biberach und Saulgau und die katholische Landjugendbewegung (KLJB) im Bezirk Ochsenhausen.

Vor Beginn der Feiertage räumten die Jugendlichen der Speisesaal des Jugendhauses komplett aus und verwandelten ihn mit Decken, Strahlern und Kerzenlicht in einen Gottesdienstraum mit ganz besonderer Atmosphäre. Die zumeist jungen Gottesdienstbesucher saßen dann in kleinen Tischgruppen auf dem Boden und feierten die Gottesdienste des Gründonnerstags, des Karfreitags und der Osternacht auf jugendliche Weise mit.

Damit dies möglich ist, bedarf es vieler Ideen und entschlossener Tatkraft. Schon kurz nach Weihnachten fanden sich 18 Jugendliche und junge Erwachsene unter der Begleitung von Dekanatsjugendreferentin Rafaela Mack und Diözesanlandjugendseelsorger Dominik Kern zusammen und spannen Ideen für die inhaltliche Gestaltung. In diesem Jahr war der rote Faden das Thema „Film“: Von Palmsonntag bis Pfingsten wurde in diesem Jahr die österliche Zeit auf einem Filmplakat dargestellt. Jeder einzelne Gottesdienst wurde durch das Schlagen einer Klappe begonnen, um so den Zusammenhang der drei Gottesdienste zu betonen. Am Ende jeden Tages erhielten die Gäste dann eine symbolische Eintrittskarte für den nächsten Tag.

Während der Gründonnerstag mit Popcorn begann und sich mit dem Thema „Vorbilder“ beschäftigte, wurde der Karfreitag unter dem Titel „Schutzlos“ betrachtet. Wo war Jesus damals schutzlos und wo sind es wir Menschen heute? Dabei wurden die einzelnen Stationen des Kreuzwegs eindrücklich in einem lebendigen Schattenspiel dargestellt.

Die Osternacht schließlich machte sich auf die „Reise zum Regenbogen“. Zwei Wanderer glaubten beim Licht des Osterfeuers endlich am Ziel angekommen zu sein und ihren dort vergrabenen Schatz zu finden. Doch was sie fanden, war der Beginn zu einer größeren Reise in Gemeinschaft. Eine Reise zum Glauben. Der Regenbogen entsteht, wenn auf düsteres Wetter und Regen Sonnenschein folgt. Es braucht das schlechte Wetter. So wie der Auferstehung das Leiden Jesu vorausgeht. So wie der Glaube an Gott schwer zu fassen ist, so kann auch der Regenbogen nicht angefasst werden.

Die Kar- und Ostertage werden nächstes Jahr wieder stattfinden. Jugendliche, die Lust an gemeinschaftlicher Spiritualität haben, sind willkommen mitzuwirken.