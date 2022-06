/ Schwere Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger am Mittwoch in Rot. Das teilt die Polizei nun mit. Gegen 9.45 Uhr sei der 21-Jährige mit Arbeiten auf einem Dach beschäftigt gewesen. Dabei trat er wohl aus Unachtsamkeit auf eine Dämmschicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.