Wegen Belagarbeiten auf der L 300 ist die Ortsdurchfahrt von Ellwangen ab Donnerstag, 17. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. April, für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies teilte das Landratsamt Biberach mit. Die Baustelle beginnt an der Einmündung in die L 265 und endet am Ortsende in Richtung Rot an der Rot. Die Umleitung erfolgt über die L 265 nach Ochsenhausen weiter über die B 312 nach Erlenmoos und über die L 301 nach Rot an der Rot. Von Rot erfolgt die Umleitung über die L 301 nach Hauerz und Baierz über die L 314 und L265 über Dietmanns nach Ellwangen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der ausgewiesenen Umleitung zu folgen, damit die Bauarbeiten nicht unnötig behindert werden.

Für die Buslinien 60 und 253 wird vom 17. April bis 26. April an der Einmündung der Wurzacher Straße in die L 265 und vom 28. bis 30. April am Feuerwehrhaus eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für die Buslinie 255 entfällt vom 17. bis 30. April die Haltestelle Ellwangen. Die Schüler und Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle in Wirrenweiler zu benutzen.

Nähere Informationen über die Baustelle können auch im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.