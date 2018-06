Kunststaatssekretär Jürgen Walter hat beim Landesmusikfestival in Schwäbisch Gmünd insgesamt 49 Vereine für langjährige Verdienste um die Pflege der Amateurmusik ausgezeichnet, darunter den 160-jährigen Musikverein Ellwangen, Ausrichter des jüngsten Kreismusikfests, sowie aus der Region den Liederkranz Bad Waldsee (175 Jahre) und die Stadtkapelle Aulendorf (150 Jahre). Sie erhielten alle die Conradin-Kreutzer-Ehrentafel nebst Urkunde.

Kunststaatssekretär Jürgen Walter hat beim Festakt die ausgezeichnete Chöre und Musikvereine als „größte Bürgerbewegung des Landes“ bezeichnet. „Nirgendwo in Deutschland ist die Tradition des bürgerlichen ‚Laienmusizierens‘ älter als in Baden und Württemberg, und sie ist ein wesentlicher Teil unseres Kulturlebens“, hob der Landtagsabgeordnete hervor; eine halbe Million Bürger engagieren sich in der Amateurmusik.

Wichtige Zukunftsperspektive

„Die Aktiven gehen einem schönen Hobby nach und nehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr. Chöre und Orchester bringen Menschen zusammen. Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, aus allen Altersgruppen und verschiedenen Gesellschaftsschichten. Menschen, die Eines eint und verbindet: Die Begeisterung für das Singen und Musizieren. Chöre und Orchester sind Orte des Miteinanders“, unterstrich Jürgen Walter in seiner Laudatio.

Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland habe einen Migrationshintergrund und bringe seine eigenen musikalischen Traditionen und Erfahrungen mit, sagte Walter. Vor diesem Hintergrund ermunterte er die Musikvereinigungen, weitere interkulturelle Aktivitäten zu entwickeln. Die Begegnung mit anderen Musikkulturen sei bereichernd. Dies sei für die Musikvereinigungen und für die Gesellschaft eine wichtige Zukunftsperspektive. Mit dem Innovationsfonds besitze das Land zudem ein Instrument, neue Formate und Projekte zu fördern.

Chöre und Musikvereine gehören laut Walter zu den wichtigen Säulen einer qualifizierten musikalischen Ausbildung. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ganztagsschule seien sie natürliche Kooperationspartner der Schulen. So werde der Zugang zu jungen Menschen hergestellt und gleichzeitig werde die Bedeutung der kulturellen Bildung an Schulen gestärkt. Musische und kulturelle Bildung trage zur Persönlichkeitsentwicklung bei, vermittele Werte, fördere die Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu sozialem Verhalten. „Die Amateurmusik genießt einen hohen Stellenwert. Davon profitieren wir alle“, lobte Jürgen Walter die geehrten Vereine.

Die kleine Ellwanger Delegation nutzte die Fahrt nach Schwäbisch Gmünd nicht nur zur Preisübergabe, sondern sie besichtigte auch die Landesgartenschau.

Die Auszeichnung der Amateurmusik, nach dem 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten Conradin Kreutzer benannt, wird von der Landesregierung seit 1998 jährlich an Vereine verliehen, die auf ein mindestens 150-jähriges Bestehen zurückblicken können und sich durch ihr Wirken künstlerische und kulturelle Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben.