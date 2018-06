Der RC Rißegg lädt am Sonntag, 13. Dezember, ab 14 Uhr zum Weihnachtsreiten auf die Reitanlage der Familie Kohler in Rißegg ein. Die einzelnen Quadrillen sollen diesmal in die Rahmengeschichte des Märchens „Rapunzel“ eingebunden werden. Erstmals sammelt der RC Rißegg beim Weihnachtsreiten Spenden, die dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Biberach zugutekommen sollen. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.reitclub-rissegg.de.