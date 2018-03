Lokalmatadorin Nicole Kohler gewinnt S*-Dressur

288 Starts verzeichnete der RC Rißegg beim dreitägigen Dressurturnier auf der Reitanlage der Familie Kohler. Bei der siebten Auflage in Biberach-Rißegg wurden insgesamt neun Dressurprüfungen bis zur Klasse S* ausgetragen. Die Jungpferdeprüfungen dominierte Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) klar. Bei der M*- und M**-Dressur war Ines Knoll aus Ostrach nicht zu schlagen. Für eine kleine Sensation sorgte Nicole Kohler vom Gastgeber RC Rißegg in der S*-Dressur. Mit ihrer Fuchsstute Sierra tanzte sie zu mehr als 70 Prozent der möglichen Punkte und gewann die schwerste Turnierprüfung.

Das Turnier startete mit einer Reitpferdeprüfung. Hier holte sich Antje Katona (RSZ Hohenzollern) den Sieg. In der nachfolgenden Dressurpferdeprüfung der Klasse A siegte Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen/Vanotti). Platz vier ging an Sophia Bailer (RC Rißegg/Sweet Destiny). Die M*-Dressur wurde in zwei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung siegte Pia Wilhelm (RFV Essingen). In der zweiten Abteilung gewann Ines Knoll (RFV Ostrach/Falcao K). Platz zwei ging an Nicole Kohler (RC Rißegg) mit Franzel.

Gruber setzt sich in L-Dressur durch

Am Vormittag des zweiten Turniertags gingen die Amateure in einer Dressurprüfung der Klasse A* an den Start. Diese wurde aufgrund der hohen Nennungszahlen in zwei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung gewann Friederike Klopfer (VSFP Gestüt Lerchenhof) vor Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) und Ingrid Langrock (RFV Fronhofen). Vierte wurde Carina Hertenberger (RC Rißegg), Platz sechs ging an Marina Fischer (RC Rißegg). In der zweiten Abteilung ging die Siegerschleife an Victoria Ammann (RC Rißegg). Zweite wurde Ramona Gührer (RFV Krumbach) vor Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried). In der Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten, der ersten Qualifikation für die Kreismeisterschaften (KMS) des Pferdesportkreises (PSK) Biberach, hieß die Siegerin in Abteilung eins Bettina Gruber (RFV Ochsenhausen). Die silberne Schleife ging an Marina Fischer (RC Rißegg). Platz drei sicherte sich Theresia Leicht (RVG Biberach). In der zweiten Abteilung holte sich Michelle Schneider (RSC Rupertshof) den Sieg. Louisa Popp (RC Rißegg) wurde Vierte.

In der Dressurprüfung der Klasse M** zeigten die Teilnehmer erneut auf dem großen Viereck Dressurlektionen hohen Anspruchs. Der Sieg in der ersten Abteilung ging an Carolin Heckenberger (RSZ Josefshof im Winkel). Zweite wurde sowohl Freya Bistritz (RV Singen) als auch Katharina Häufele (RFV Ulm-Wiblingen). In der zweiten Abteilung siegte erneut Ines Knoll (RFV Ostrach). Lokalmatadorin Nicole Kohler konnte sich die Plätze zwei und sechs in diesem starken Feld sichern. Sabrina Pfefferle (RC Rißegg) wurde Fünfte.

Der letzte Turniertag startete erneut mit einer Prüfung für Amateure. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A* hieß die Siegerin Carina Hertenberger. An zweiter Stelle landete Victoria Ammann vor der drittplatzierten Sinikka Sproll (alle RC Rißegg). Sophia Bailer vom gastgebenden Verein wurde Fünfte.

Im Anschluss zeigten die Teilnehmer nochmals ihre Nachwuchspferde, dieses Mal in einer Dressurpferdeprüfung für fünf- bis siebenjährige Pferde auf den Anforderungen der Klasse L. Die goldene Schleife ging an Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen). Zweite wurde Anne Eppinger-Lütkemeier (VSFP Gestüt Lerchenhof), Dritter Holger Schulze (RFV Göppingen). Nicole Kohler erreichte mit zwei ihrer Nachwuchspferde jeweils Rang sechs.

Mit Topleistung zum Sieg

Der Höhepunkt des Turniers folgte am Nachmittag. 32 Starter stellten sich dem Urteil der drei Richter in der S*-Dressur. Am Ende hieß die verdiente Siegerin Nicole Kohler (RC Rißegg), die mit ihrer zwölfjährigen schicken Fuchsstute Sierra mehr als 70 Prozent der möglichen Punkte erreichte. Den Silberrang teilten sich Pia Wilhelm (RFV Essingen) und Michael Stauß (RC Winterlingen).