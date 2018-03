Zahlreiche Unfälle auf winterlichen Straßen

Rutschige, schneebedeckte Straßen und oft nicht angepasste Geschwindigkeit haben am Samstag in Baden-Württemberg zu mehreren schweren Unfällen geführt. Betroffen waren vor allem die Landkreise Biberach und Ravensburg.

Auf der B30 nahe Bad Waldsee verunglückte eine 28 Jahre alte Autofahrerin tödlich, als sie von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Ebenfalls auf der B30, zwischen Hochdorf und Appendorf, geriet ein 44-Jähriger nach Polizeiangaben wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Der 44-Jährige und eine 37 Jahre alte Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Samstagabend ein 20 Jahre alter Autofahrer, als er auf der Straße zwischen Tannheim und Egelsee (Landkreis Biberach) frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurde nach ersten Angaben schwer verletzt. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs - ein 31 Jahre alter Mann, dessen 34-jährige Beifahrerin sowie ein wenige Monate alter Junge, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Zwei Leichtverletzte zählte die Polizei am Samstagmorgen im Alb-Donau-Kreis. Nach Polizeiangaben war eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der L260 von Dietenheim nach Regglisweiler in einer Kurve von der schneebdeckten Fahrbahn gerutscht und hatte sich überschlagen. Die Fahranfängerin und ihr 24 Jahre alter Begleiter wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf der B312 zwischen Ringschnait und Biberach. Nach Polizeiangaben war ein 23-Jähriger mit seinem BMW in einer Kurve ins Schleudern geraten und in einen entgegenkommendesn VW geprallt. Die beiden Insassinnen des VW wurden leicht verletzt.

Ebenfalls mit leichten Verletzungen kamen zwei Menschen bei einen Unfall auf der Kirchberger Straße in Dettingen an der Iller davon. Auch hier war laut Polizei ein Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten.

