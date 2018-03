Trainer Wiest verlässt Ringschnait zum Saisonende

Der Fußball-Bezirksligist SV Ringschnait und Trainer Stefan Wiest gehen ab Sommer dieses Jahres getrennte Wege. Wer der Nachfolger des 40-Jährigen werden wird, ist aktuell noch unklar.

„Ich will einfach mal etwas anderes machen. Bisher habe ich ja nur meinen Heimatverein Ringschnait trainiert. Das ist zwar wunderschön, aber es braucht einfach eine neue Herausforderung“, erläutert Stefan Wiest, warum er nach der Saison beim SVR aufhören wird. Wiest ist seit der Saison 2015/16 Trainer der Ringschnaiter, die er zuvor bereits in der Saison 2011/12 schon einmal betreut hatte. Was er ab Sommer machen werde, sei noch offen.

„Ich finde es sehr schade, dass Stefan aufhören wird. Wir hatten ja gerade erst ein super Trainerteam mit ihm und Simon Boscher aufgestellt. Sein Schritt ist aber nachvollziehbar, dass er sich verändern will“, sagt Florian Katein, Mittelfeldspieler und Spielleiter beim SVR. „Im Verein akzeptiert jeder seine Entscheidung. Jetzt wollen wir ihm den bestmöglichen Abschied bereiten, an die überragende Vorrunde anknüpfen und bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen.“ Ähnlich äußert sich Stefan Wiest: „Wir wollen schon noch mal angreifen und die zwei Mannschaften, die vor uns stehen, ärgern. Wozu es dann am Ende reichen wird, das wird man sehen.“ Derzeit ist der SV Ringschnait (17 Spiele) mit 39 Punkten Tabellendritter. Davor rangieren der SV Sulmetingen (16 Spiele/40 Punkte) und der FV Biberach (16 Spiele/43 Punkte).

Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für Stefan Wiest laufen bereits. „Es ist offen, ob es in der kommenden Saison wieder ein Trainerduo geben wird. Das ist aber schon das Ziel“, so Florian Katein. Wenn es nach dem Verein geht, dann soll Simon Boscher als Spielertrainer bleiben. „Das entscheidet sich in den nächsten zwei Wochen“, so der SVR-Spielleiter.