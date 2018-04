SVR-Sturm von Baltringen nicht zu halten

Der SV Ringschnait hat in der Fußball-Bezirksliga Riß beim 5:0-Sieg gegen Baltringen seine derzeit starke Verfassung bestätigt. Innerhalb einer Woche markierte die SVR-Angriffsreihe satte elf Treffer, im Kampf um Platz zwei hat man weiterhin gute Karten.

Beim SVR fehlten verletzungsbebedingt Florian Katein und Heiko Lerner, bei den Gästen vertrat Marcel Beck wieder Stammkeeper Julian Eiberle. Die Heimelf fand schnell ins Spiel, Stefan Grell verzog in der Anfangsphase knapp, Manuel Münst scheiterte mit einem Heber. Gästekeeper Marcel Beck konnte einen Elfmeter von Simon Boscher zur Ecke abwehren – diese brachte jedoch das 1:0, als Thomas Sauter (15.) einnetzen konnte. Die Heimelf machte weiter Druck, Münst verpasste einen Querpass knapp. Wiederum ein Eckball brachte das 2:0, als Manuel Schlichthärle (29.) die Kugel über die Linie drückte. Völlig unnötig aus Ringschnaiter Sicht war die Rote Karte für Simon Weber (39.).

Trotz Unterzahl war die Heimelf auch nach dem Wechsel das bessere Team. Zunächst musste aber der SVR-Keeper in höchster Not gegen Sebastian Arendt retten. Stefan Grell legte uneigennützig für Manuel Münst (61.) vor, der sein vorangegangenes Solo mit dem 3:0 belohnte. Das schönste Tor des Tages ging auf das Konto von Martin Sowa (73.), der nach einer Traumkombination nach Querpass von Joshua Steinmayer zum 4:0 abschließen konnte. Bei den Gästen, die lediglich noch durch ein paar Standards so etwas wie Gefahr aufblitzen ließen, war danach die Gegenwehr gebrochen. Nach einem energischen Solo über fast das halbe Spielfeld spielte Manuel Münst (87.) auch noch den Gästekeeper aus und schob locker zum fein herausgespielten 5:0-Sieg ein.