Segmiller ist weiterhin an der Spitze des Albvereins

Der Albverein Ringschnait hat bei seiner Hauptversammlung Vertrauensmann Günther Segmiller im Amt bestätigt. Neben den Wahlen standen Berichte auf der Tagesordnung.

Der Albverein hat im vergangenen Jahr zehn Halbtageswanderungen organisiert, an denen 334 Wanderer teilnahmen. Der Höhepunkt war der viertägige Ausflug in den Bayerischen Wald. Während der Reise standen eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten auf dem Programm, unter anderem das Kloster Weltenburg, der Donaudurchbruch, das Baum-Ei im Nationalpark, Stadtführungen der Städte Regensburg, Passau und Landshut sowie eine Schifffahrt auf der Donau und Besuche der Glasmanufakturen in Zwiesel und Bodenmais.

Naturschutzwart Franz Hartmann berichtete, dass 110 ehrenamtliche Arbeitsstunden für die Pflegemaßnahmen an den las Naturdenkmal ausgewiesenen Biotopen Ried- und Grottengrube, den rund 180 Nistkästen, dem Fledermauskeller und für das Schneiden von Kopfweiden und Gehölzen geleistet wurden. Er hielt einen naturkundlichen Vortag über die Dohle.

Wegwart Lothar Kuhn berichtete, dass das Wegenetz des Albvereins 23 000 Kilometer lang ist und von 700 Wegwarten betreut wird. Da an jeder Wegkreuzung und auf gerader Strecke nach circa 400 Metern ein Albvereinszeichen kommt, benötigt er für die Pflege seines Streckenabschnitts etwa 30 Arbeitsstunden. Danach stellte die Wanderwartin Gerlinde Münst den Wanderplan für 2018 mit acht Halbtags-, drei Tages- sowie einer Früh- und einer Abendwanderung vor. Gustav Boscher berichtete, dass nur ein kleines Plus in der Kasse zu verzeichnen war, da die Einnahmen im vergangen Jahr nicht so hoch waren.

Zur Wahl stand der Erste Vertrauensmann, wofür sich der bisherige Amtsinhaber Günther Segmiller nach 27 Jahren noch einmal zur Verfügung stellte und auch gewählt wurde. Auch der Rechner Gustav Boscher, der Wegwart Lothar Kuhn, die Wanderwartin Gerlinde Münst, die Jugendwarte Susanne Ast und Albert Kuhn, der Kassenprüfer Rolf Herrmann und die Wanderführer Veronika Ackermann, Rolf Herrmann und Gerd Lutz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Vertrauensmann Günther Segmiller ehrte drei Mitglieder für 25 Jahre Treue zum Albverein.

Im Anschluss an die Versammlung fand wieder das Funkenringwürfeln in gemütlicher Runde statt.