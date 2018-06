Schwarz sieht für die B 465 eher schwarz

Auch unter Rot-Grün werden in Baden-Württemberg neue Straßen gebaut. Dies versprach am Mittwochabend in der Dürnachhalle in Ringschnait der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Schwarz. Schwarz ist bei den Grünen auch Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr und Infrastruktur. Zu dem Bürgergespräch in Sachen Verkehr hatte der hiesige Grünen-Bundestagskandidat Eugen Schlachter nach Ringschnait geladen, rund 60 Interessierte waren zu dem Infoabend gekommen. Einerseits war das Bürgergespräch Teil des Wahlkampfprogramms Schlachters, andererseits gehen die Grünen mit ihrem Arbeitskreis demnächst in Klausurtagung zum Thema Verkehr, weshalb Andreas Schwarz sowie die Grünen-Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder (verkehrspolitischer Sprecher), Thomas Marwein, Daniel Renkonen und Nikolaus Tschenk in der Dürnachhalle mit auf dem Podium saßen, weil sie aus Biberach Anregungen mitnehmen wollten.

„Ich kenne die Verkehrsstruktur unserer Raumschaft fast schon Jahrzehnte, ich habe da auch meine Meinung. Fakt ist: Oberschwaben und die Region ist mit Infrastruktur schlecht versorgt und abgehängt. Die Ortsumfahrung Uttenweiler war die letzte bundespolitische Maßnahme“, leitete Eugen Schlachter ein.

Schwarz ging auf die häufig landläufige Meinung ein, wonach die neue Landesregierung in Stuttgart generell gegen den Straßenbau sei und Geld nur in die Sanierung stecken wolle. „Das heißt nicht, dass wir keine neuen Straßen bauen, es werden von Rot-Grün neue gebaut. Aber die Erhaltung ist wichtiger“, betonte Schwarz. Nach derzeitigem Stand werde das Land dem Bund noch im September 160 Straßenbauprojekte mit einem Finanzvolumen von 9,4 Milliarden für die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans melden. Davon seien nur sieben wirklich neue Projekte, alle anderen seien noch nicht realisierte Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan von 2003. Die „alte Politik der Spatenstiche“ lasse grüßen, die den Haushalt mit 80 Millionen Euro „massiv“ belaste. Und unter den 160 Projekten seien 100 neue und 60 Ausbauvorhaben, die Hälfte auf Autobahnen.

Alle Gelder abrufen

Weil für alle Projekte nie und nimmer genügend Geld in Berlin da sei, werde das baden-württembergische Verkehrsministerium eine Priorisierung der Maßnahmen vornehmen. „Und es soll schon eine einigermaßen realistische Liste sein“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Schwarz ging auch gegen Kritik gegenüber der rot-grünen Regierung vor, wonach die Straßenbauämter personell gar nicht in der Lage seien, manche Straßenbauprojekte umzusetzen. „Ja, die Straßenbauverwaltung ist eine ausgezehrte Verwaltung, in der in den letzten Jahren Stellen abgebaut wurden. Es wurde jedoch im Mai/Juni in der Koalition entschieden, 20 zusätzliche Stellen zu schaffen, der überwiegende Teil im Regierungspräsidium Tübingen. Das Land macht schon seine Hausaufgaben“, so Schwarz. Er versprach, dass das Land alle Gelder des Bundes für den Straßenbau auch abrufen und nicht verfallen lasse.

Auch Schwarz betonte, dass man im Verkehrsministerium nun zur Erkenntnis gelangt sei, alle drei Ortsumfahrungen der B 312, also Ringschnait, Ochsenhausen/Erlenmoos und Edenbachen, als „Gesamtprojekt“ zum neuen Bundesverkehrswegeplan anzumelden. Bei der B 465 sei die Entscheidung noch offen, da sie im Vergleich mit anderen Projekten unterdurchschnittliche Verkehrszahlen habe. Schwarz‘ deutliche Einschätzung dazu: „Wenn man aufgrund der fehlenden Finanzen nicht alle Projekte machen kann, dann wird es für unterdurchschnittliche Projekte schwierig.“