Probentag mit dem Polkafachmann

Der Musikverein Ringschnait hat einen Probentag mit der Blasmusikgröße Peter Schad absolviert. Zur Vorbereitung auf die Blasmusiksaison hatte der Musikverein den Dirigenten, Komponisten und Arrangeur ins Probelokal nach Ringschnait eingeladen.

Was macht eigentlich eine Polka „böhmisch“? Dieser Frage gingen die Ringschnaiter Musiker in dem Workshop unter anderem auf den Grund. „Böhmische Blasmusik machen viele“, sagte Dirigent Christoph Schlanser, „aber nicht jeder kann es auch, denn diese Musikrichtung wird sehr oft unterschätzt.“ Deshalb habe er Peter Schad für den Workshop ausgewählt. Man höre in seiner Musik, dass er besonderen Wert auf die charakteristische Stilistik dieser Musik lege.

Unter Peter Schads fachkundiger Anleitung erarbeiteten die Musiker „Junges Musikantenherz“ und „Grandfather’s Clock“. Immer wieder half er mit seinen Tipps und Tricks und Anekdoten aus seinem Erfahrungsschatz, den richtigen Ton für das jeweilige Stück zu treffen. Auftakte, Spannungsbögen halten, die Bedeutung einer Pause, Luftbögen ausspielen, dies waren alles Themen, die den Probentag prägten.

Mit Präzision und Geduld vermittelte er den 70 Teilnehmern seine musikalische Vorstellung. „Die Musiker aus Ringschnait waren begeistert von diesem besonderen Tag und konnten den Polkagroove spürbar mit nach Hause nehmen“, heißt es aus den Reihen des Vereins.