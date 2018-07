Geigenbauer gewinnt Gold in Peking

Ulrich Hinsberger hat in China Gold geholt. Der Ringschnaiter Geigenbauer hat an einem internationalen Wettbewerb in Peking teilgenommen. Für seine eingereichte Geige hat Hinsberger die Goldmedaille bekommen; seine Bratsche wurde mit der Bronzemedaille prämiert.

Von unserem Redaktionsmitglied Melanie Braith

Ulrich Hinsberger war gerade beim Rasenmähen, als sein Handy klingelte. Weil es Wochenende war und Hinsberger nicht so begeistert davon ist, am Wochenende gestört zu werden, ließ er es klingeln. Auf der Mobilbox hörte er später die Stimme seines chinesischen Lieferanten: „Habe sehr gute Neuigkeiten. Sie haben Goldmetall gewonnen.“ Er habe es nicht geglaubt, sagt Hinsberger.

Viele Wochen zuvor hatte der Geigenbauer von dem Wettbewerb in China erfahren. Hinsberger ist Lehrer an der Geigenbauschule in Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen. Dort hatte er einen Flyer von dem Wettbewerb gesehen. Hinsberger war zu der Zeit gerade mit dem Bau einer Geige beschäftigt, die er einreichen konnte. „Das Problem war, dass die Geige bereits einer Kundin versprochen war“, erzählt Hinsberger. „Aber sie war zum Glück einverstanden, dass ich die Geige einreiche.“

Hinsberger hat in seinem Leben als Geigenbauer schon an vielen Wettbewerben teilgenommen. Seinen ersten Erfolg hatte er mit 26 Jahren. Damals hatte eine seiner Geigen die höchste Punktzahl beim Jacobus-Stainer-Wettbewerb bekommen. „Wenn ich an Wettbewerben teilnehme, sehe ich darin die Möglichkeit, etwas zu lernen und mich zu verbessern“, sagt Hinsberger. Seine wichtigste Erkenntnis: „Am besten ist man, wenn man authentisch baut.“ Man solle sich nicht nach anderen richten und so bauen, wie man selber ist. „Bei mir bedeutet das, dass ich sehr präzise und scharfkantig baue. Man muss sein Werkzeug gut führen und es dann lassen. Und nicht hinterher noch ganz viel rumfummeln und abrunden. All diese Erfahrung steckte in der Geige, die Hinsberger bei dem Wettbewerb in China einreichte. „Normalerweise ist es bei mir so, dass ich bei solchen Gelegenheiten alles auf den letzten Drücker mache“, erklärt Hinsberger. Dieses Mal sei aber alles anders gewesen. „Ich habe mir gesagt keinen Stress mehr, es muss leicht gehen.“ Und so sei es dann auch gewesen. Hinsberger hatte die Geige früh genug fertig, sein chinesischer Lieferant brachte sie für ihn nach Peking.

„Früher bin ich bei Wettbewerben dann immer vor dem Computer und dem Telefon gesessen und habe auf die Auswertung gewartet.“ Dieses Mal hatte er gar nicht mehr viel an den Wettbewerb gedacht. „Und so muss es eigentlich auch sein.“ Die Überraschung war dafür umso größer. Weil er recht kurzfristig von seinem Erfolg erfuhr, schaffte es Hinsberger auch nicht, seinen Preis in China persönlich in Empfang zu nehmen. Das übernahm sein Lieferant für ihn. Die Geige bekommt Hinsberger nicht mehr zurück. Sie wird auf der Weltausstellung in Shanghai gezeigt. „Anschließend wird sie wohl einem Musiker zur Verfügung gestellt.“ Die Kundin, für die er die Geige ursprünglich gebaut hatte, bekommt einen Ersatz. Das hat Hinsberger ihr versprochen.