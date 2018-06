Über die Mannschaft zum Einzelerfolg

Bereits seit Kindheitstagen schnürt Manuel Münst die Fußballschuhe für den SV Ringschnait, in dieser Saison erzielte der 24-jährige bereits 28 Tore in der Bezirksliga Riß. Mit rund 65 Prozent der abgegebenen Stimmen sicherte sich Münst zudem den Titel als SZ-Sportler des Monats April. Nominiert war der Angreifer für seinen Fünferpack beim 5:4-Sieg gegen die SF Schwendi.

„An diesem Tag ist natürlich alles zusammengekommen, das war der erste Fünferpack meiner Karriere“, sagt Manuel Münst im SZ-Interview. Doch die fünf Tore in einem Spiel waren keine Eintagsfliege, in der diesjährigen Bezirksligasaison traf Münst bereits 28 Mal und glänzte zudem mit 21 Torvorlagen.

Die Nominierung zum SZ-Sportler des Monats kam für ihn überraschend: „Damit hätte ich nicht gerechnet, natürlich war die Freude groß.“ Freunde, Familie und Mitspieler – sie alle haben ihn beim Voting kräftig unterstützt. Vor allem die Vereinskameraden können sich nun besonders freuen. „Wir haben vereinbart, dass Manuel einen Mannschaftsabend organisiert, wenn er Sportler des Monats wird“, verrät SVR-Trainer Stefan Wiest.

117 Tore in der E-Jugend

Die Leidenschaft für das runde Spielgerät entdeckte Münst 1999 im Alter von fünf Jahren bei den Bambini des SV Ringschnait, seine ersten Fußballschuhe stehen immer noch als Erinnerung im Schuhregal. Bereits früh war sein Talent nicht zu übersehen, in der E-Jugend gelangen ihm 117 Saisontreffer. Trotzdem bleib der Offensivspieler bis auf ein Jahr in der A-Jugend des FV Biberach dem SV Ringschnait treu. „Manuel ist ein echter Mannschaftsspieler und auch außerhalb des Platzes ohne Allüren“, lobt Trainer Wiest.

Doch vor allem auf dem Rasen ist der Angreifer in dieser Saison mit 49 Torbeteiligungen unverzichtbar. Der SV Ringschnait ist von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen und darf die Aufstiegsrelegation bestreiten, sicherlich auch ein großer Verdienst von Münst. In dieser Saison ist der Angreifer noch verletzungsfrei, während er in den vergangenen zwei Spielzeiten je sieben Wochen aufgrund einer Kahnbeinverletzung pausieren musste. „Zum einen konnte ich diese Saison alle Spiele bestreiten, zum anderen spielt die gesamte Mannschaft tollen Fußball“, erklärt Münst. „Manuel ist ein schneller, kompletter Spieler mit einer tollen Schusstechnik. Er ist flexibel einsetzbar, für uns aber im Angriff am wertvollsten“, analysiert SVR-Trainer Stefan Wiest. Kaum überraschend, dass Münst nun auch das Begehren höherklassiger Teams geweckt hat. „Es gab Angebote von Mannschaften aus höheren Ligen, doch ich möchte nächstes Jahr mit dem SV Ringschnait in der Landesliga vorne angreifen“, sagt Münst.

Seine Mannschaftskameraden sind auch gleichzeitig seine besten Freunde, getreu dem Motto „jeder für jeden“ sei der Zusammenhalt beim SVR einzigartig. Neben der Mannschaft spricht auch die persönliche Situation für einen Verbleib. Der 24-Jährige ist als Fachkraft für Lagerlogistik bei einem Biberacher Unternehmen tätig, derzeit bildet er sich außerdem parallel zum Logistikmeister weiter und drückt daher jeden Samstag die Schulbank.