Zwiefaltendorfer Flohmarkt mit Hockete

Am Samstag, 25. Juni fand der 9. Flohmarkt des Narrenvereins Zwiefaltendorf statt. Bei traumhaftem Wetter konnten über 100 Aussteller und viele Gäste ab 8 Uhr begrüßt werden. Rund um den historischen Bahnhof bis zum Gemeindehaus konnte man allerlei entdecken und erwerben. Für das leibliche Wohl sorgte der Narrenverein mit einem Frühstückswagen, warmen Speisen, Kaffee und Kuchen, sowie gekühlten Getränken. Ebenso wurden Eis und Mini-Donuts verkauft. Für das Flohmarktflair sorgte King Ralf mit seiner musikalischen Unterhaltung im Zelt. Man bemerkte die gute Stimmung nach zwei Jahren Zwangspause, es wurde viel gelacht, geredet und gefeilscht. An einem Verkaufsstand war sinngemäß zu lesen: „Das Verkaufen ist mir nur halb so wichtig, als die Unterhaltung mit den Menschen!“

Am Abend ließ die Musikkapelle Zwiefaltendorf den Flohmarkt im Zelt ausklingen und zeigte ihr Können, auch im Hinblick auf das Kreismusikfest vom 01. bis 03. Oktober 2022. Bei Wurstsalat und dem einen oder anderen Getränk wurde noch beisammen gesessen, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Vereinsvorstand Steffen Löffler hatte viele positive Rückmeldungen von Ausstellern, sowie Besuchern bekommen. Dies freute ihn umso mehr, dass man auch als kleiner Verein so ein gelungenes Event zusammen leisten kann. Auch im nächsten Jahr würde sich der Narrenverein wieder auf eine Teilnahme am Flohmarkt freuen. Dieser findet immer am letzten Samstag im Juni statt.