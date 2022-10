Zwiefaltendorf erbebte im Partysound Zwiefaltendorf erbebte im Partysound

Zwiefaltendorf - Dirndlträger des Oberlandes vereinigt euch – so könnte das Motto der Party-Nacht der Volks- und Raiffeisenbanken des Landkreises geheißen haben. Denn die meist jüngeren Besucher trafen sich aus weitem Umkreis im kleinen Zwiefaltendorf, gelegen am Rande der Alb, um in alpenländischer Kleidung einen Abend voll Musik, Party und Ungezwungenheit zu verbringen. Erreicht wurde dies durch einen gut organisierten Busshuttle, der die Gäste mit 12 Linien von Bellamont bis Ittenhausen und von Oberessendorf bis Saulgau sicher zum Festgelände in der sonst ruhig und abseits gelegenen 400-Seelen-Gemeinde brachte. Und so konnte das rund 3200 Personen fassende und 65 Meter lange Festzelt zur Freude der Organisatoren sehr gut gefüllt werden.

Heiße Stimmung schon zum Auftakt

Den Abend eröffnet hatte die Isnyer Gruppe „Schwarzwurst Blech“, die aus zehn jungen Musikern samt Sängerin besteht. Hauptsächlich mit Blechblasinstrumenten ausgerüstet, heizten sie schon zum Festauftakt mit Fassanstich den Saal auf, der bereits vor Ankunft der Busse zur Hälfte gefüllt war. Die Fans von „Partyrock und Lederhosenwahnsinn“ kamen voll auf ihre Kosten und so stand das Partyvolk schnell auf den Bänken und sang die Hits von Viva Colonia bis hin zu It‘s raining men aus vollen Kehlen mit. Höhepunkt des rund zweistündigen Auftritts war sicherlich des Malle-Medley samt Leyla, das das riesige Festzelt zum Kochen brachte und wohl im ganzen Dorf zu hören war.

Das ganze Dorf ist beteiligt

Gefühlt war auch das ganze Dorf samt Nachbargemeinden ins Fest involviert und beim Helfen integriert. Es war eine Freude zu beobachten, wie gut und schnell die Organisatoren die Essens- und Getränkeversorgung der vielen Gäste geplant oder eine riesige Bar mit Personal bestückt hatten. Ein strahlender Vorstand Ludwig Schwendele, der seit 25 Jahren der Musikkapelle vorsteht, berichtete voller Stolz, wie sehr beim Organisationsteam „die Augen leuchteten“, als der Termin zum traditionellen Herbstfest des Musikvereins festgelegt wurde. Nicht ganz einfach sei die Vorbereitung wegen Corona gewesen und habe auch zu Frust geführt, musste doch der erste geplante Festtermin im Mai diesen Jahres bereits im Januar abgesagt werden. Schwendele lobte ausdrücklich alle Helfer und Organisatoren, von jung bis alt seien alle begeistert dabei und nur so könne eine kleine Musikkapelle ein solches Event stemmen.

Acht Vollblutmusiker am Werk

Hauptakt des Events anlässlich des125-jährigen Bestehen der Kapelle war die überregional bekannte Band „Dirndlknacker“. Und die acht Vollblutmusiker machten mit dem ersten Ton klar, dass hier Stimmungsprofis am Werk waren. Sound auf Stadionniveau, Lichtshow und Nebelmaschine brachten in Verbindung mit bekannten Hits, von Narcotic über Cordula Grün bis hin zu YMCA, das nun mit tausenden Feierwütigen gefüllte Zelt wahrlich zum Beben. Die Band, die bereits den Cannstatter Wasen aufmischte, zeigte in einem musikalischen Feuerwerk ohne Pause, was durch drei sich abwechselnde Sänger erreicht werden konnte – und das bis weit nach Mitternacht. Einziger Wehrmutstropfen für Band und Gäste war bereits um 00.30 Uhr die Abfahrt der Shuttlebusse, was in der Folge das Festzelt deutlich leerte. Nichtsdestotrotz fuhren zum Anschluss die Dirndlknacker nachmals ihre volle Wucht auf und begeisterten die verbliebenen Musikfans auf den Bänken oder der inzwischen vollen Bar mit ihrem professionellen Partysound. Und dann verabschiedeten sich langsam die restlichen feierwütigen Dirndlträger des Oberlands und ließen das kleine Dorf am Rande der Alb still, aber glücklich zurück.

