Zweite Niederlage für Riedlingen I im Schach

Riedlingen I verlor knapp auch das zweite Spiel der neuen Bezirksligasaison. Julian Kreutzer und Claudius Ott konnten erneut ihre Partien gewinnen, Markus Fauler erreichte ein achtbares Remis, Thomas Kromer verbuchte einen kampflosen Punkt.

Leipheim hatte an sechs der acht Bretter eine höhere Rating-Zahl und war Favorit in dieser Begegnung. Bernd Biffar büßte in komplizierter Mittelspielstellung einen Turm ein, konnte später einen Springer erobern, aber es reichte nicht mehr zum völligen Ausgleich. Hassan Hafes griff gegen die sizilianische Eröffnung von Andreas Biedenbach am Königsflügel an, rückte seine Bauern vor, worauf Biedenbach mit einem starken Gegenangriff die Partie zu seinen Gunsten wendete. Mit Weiß erlangte Claudius Ott in einer italienischen Eröffnung Zug um Zug eine aussichtsreiche Stellung mit mehreren Figuren, die gegen die Königsstellung von Niklas Schmid gerichtet waren.

Auch nach dem Abtausch der Damen waren nicht alle Drohungen entkräftet, Schmid musste einen Turm gegen einen Springer geben. Ott gewann so sein zweites Spiel. Ihm gleich tat es Julian Kreutzer. Mit Schwarz dauerte es in einem schottischen Vierspringerspiel bis ins Mittelspiel, bis er nach Abtausch mehrerer Leichtfiguren die Stellung ausgleichen konnte. Mit einem Vorstoß seines g-Bauern ergriff er die Initiative. Dame und Türme beider Spieler stellten zahlreiche Drohungen gegen den gegnerischen König auf, Kreutzer behielt die Übersicht und Dominik Lohmann musste sich geschlagen geben, als er Mattdrohungen auf der zweiten Reihe nicht mehr parieren konnte.

Mahmoud Zyadah spielte mit Weiß die Wiener Partie mit frühem Angriff auf den Bauern f7. Der schwarze König von Laurin Lohmann verlor dabei sein Rochaderecht, die schwarzen Figuren wurden aber sehr aktiv und so sah sich der weiße König bald starken Drohungen ausgesetzt, die er nicht mehr abwehren konnte, auch dieser Punkt ging an Leipheim.

An Brett 4 spielte Jan Fuchsloch gegen Georg Knoll, der an diesem Tag die höchste DWZ-Wertung aufwies. In einer Benoni-Verteidigung erlangte Knoll mit Weiß Raumvorteil und ein starkes Zentrum und gewann durch einen taktischen Kniff entscheidend Material. Markus Fauler erreichte gegen Aksh Singh ein gutes Remis mit Schwarz in einer ungarischen Verteidigung. So gewann Leipheim knapp mit 4,5:3,5 Punkten. Riedlingen I liegt aktuell noch vor Steinhausen I und Laichingen I.