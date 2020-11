Zweimal Totalschaden bei Unfall

Glimpflich ist ein Frontalzusammenstoß am Samstag in Daugendorf ausgegangen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr 36-Jähriger mit seinem VW auf der Tautschbuchstraße in Daugendorf in Richtung B 312. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er einen mit fünf Personen besetzten VW einer 46-Jährigen, die aus Richtung Zwiefalten kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem aber niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden belief sich auf insgesamt 5000 Euro.