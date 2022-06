Zwei Wochenend-Seminar im Kloster Heiligenkreuztal

Das Kloster Heiligkreuztal veranstaltet zwei Wochenend- Seminar. Vom 1. Juli bis 3. Juli geht es beim Seminar „Gönne dich dir selbst“ darum, wie man den hektischen Berufsalltag hinter sich lassen und sich bewusst Auszeiten nehmen kann. Anmeldeschluss ist der 6. Juni.

Das Wochenend-Seminar „Resilienz – die innere Kraft der Seele und des Geistes“ beschäftigt sich mit der Frage, wie man bei all den Krisen und Herausforderungen meistert und gesund bleibt. Der zweite Termin ist vom 8. Juli bis 10. Juli, Anmeldeschluss der 15. Juni.

Für beide Wochenend-Termine können sich Interessierte anmelden in der Stefanus Gemeinde telefonisch unter 07371 / 18 60 oder per Mail an kloster-heiligkreuztal@stefanus.de.