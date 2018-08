Zwei Verletzte nach Unfall bei Zwiefaltendorf

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 271 zwischen Zwiefaltendorf und Zwiefalten sind am Sonntagmorgen zwei Unfallbeteiligte verletzt worden.

Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Zwiefaltendorf, so die Polizei. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt. Sie wurden vom Notarzt und vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht, die sie allerdings bald wieder verlassen konnten. Die Autos erlitten Totalschaden, der von der Polizei auf 17 500 Euro geschätzt wurde.

Die Feuerwehren aus Riedlingen und Zwiefaltendorf wurden wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Die Feuerwehr richtete eine Vollsperrung der Straße an den Abzweigungen von Zwiefalten sowie von Emeringen her ein. Die Batterien der Unfallfahrzeuge wurden abgeklemmt und der Brandschutz sicher gestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme wurde die Fahrbahn von den weit verstreuten Trümmern befreit und ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und wieder aufgenommen, so die Feuerwehr.

Die L271 war rund zwei Stunden voll gesperrt. Neben der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei vor Ort.