Zwei Verletzte nach Auffahrunfall bei Riedlingen

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen zwischen Riedlingen und Heudorf sind zwei Frauen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 32-Jährige gegen 7.50 Uhr auf der Landstraße von Heudorf in Richtung Riedlingen. An der Einmündung des Heudorfer Wegs in Richtung Neufra hielt sie an, um nach links abzubiegen. Sie wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen. Eine 21-Jährige, die hinter der 32-Jährigen die Landstraße in gleicher Richtung befuhr, übersah den wartenden Opel. Der Ford prallte in den Opel. Dabei wurde die 21-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Schaden an den beiden Autos wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße zwischen Heudorf und der Einmündung der B 312 gesperrt werden.