Zwei Verletzte bei Unfall an der Mancherlochkreuzung

Bei einem Unfall an der Mancherlochkreuzung in Riedlingen sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Außerdem ist rund 30 000 Euro entstanden, vermeldet die Polizei.

Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 60-Jährige von der Daimlerstraße in Richtung Heudorf. An der Kreuzung zur Bundesstraße hielt sie vor der roten Ampel. Bei Grün fuhr sie mit ihrem Skoda wieder an. Zeitgleich kam von rechts eine 76-Jährige, die mit einem Hyundai in Richtung Göffingen unterwegs war und laut Polizei die rote Ampel missachtet hatte. Die Autos stießen zusammen, wodurch der Skoda gegen eine Ampel geschoben wurde. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte, ihr 59-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt.