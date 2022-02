Zwei Verletzte bei Unfall in Riedlingen

Bei einem Unfall auf der Zwiefalter Straße in Riedlingen an der Einmündung zur JET-Tankstelle sind am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen, berichtet die Feuerwehr.

Die Abteilung Riedlingen wurde von der Integrierten Leitstelle Biberach um 6.24 Uhr mit dem Hilfeleistungszug alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und öffneten die Türe, so dass der Verletzte vom Rettungsdienst übernommen werden konnte. Außerdem leuchteten sie die Einsatzstelle aus und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Nachdem die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße von Trümmern gereinigt war, übernahm die Polizei die Einsatzstelle bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge an der Einmündung zur Tankstelle. Neben der Feuerwehr und Polizei waren zwei Rettungswagen des DRK und ein Notarzteinsatzfahrzeug des ASB im Einsatz.